Danno fuoco a un clochard ad Anzio, ricoverato in codice rosso al Sant'Eugenio

Ignoti hanno prima cosparso di liquido infiammabile per poi dare fuoco ad un indiano di 42 anni, un senza fissa dimora, mentre dormiva in un giaciglio di fortuna alla stazione ferroviaria Padiglione, ad Anzio.

E' accaduto venerdì mattina e l'uomo è riuscito comunque ad alzarsi e a fuggire salendo su un treno dal quale è sceso alla stazione Villa Claudia, chiedendo aiuto ai passanti.

L'uomo è in codice rosso

E' arrivata un'ambulanza che lo ha trasportato all'ospedale Sant'Eugenio in codice rosso, ma non in pericolo di vita, ha riportato ustioni al torace e alle gambe. E' stato lo stesso 42enne a raccontare quanto accaduto agli agenti del Commissariato di Anzio che hanno avviato le indagini.