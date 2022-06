Danza, teatro e illusionismo: Exodus è in scena al Tor Bella Monaca

Danza e teatro si fondono nello spettacolo Exodus per raccontare l’esodo dei migranti dei giorni nostri, le loro difficoltà e i loro dolori. Lo spettacolo andrà in scena dall’1 al 3 luglio al Teatro Tor Bella Monaca.

Exodus è uno spettacolo di sculpture dance e physical theatre con tecniche illusionistiche. La coreografia è firmata da Emiliano Pellisari & Mariana. Exodus è il nome della nave che portò in Palestina gli ebrei nel 1947. L’esodo biblico ritorna nella storia ebraica come una ricorrenza ciclica e rappresenta il tema universale dell’immigrazione. Essere migranti oggi è come vivere l’esodo di duemila anni fa. Emiliano Pellisari e Mariana Porceddu, in arte Mariana, affrontano insieme un nuovo viaggio iniziatico attraversando coi loro danzatori tra deserti, tempeste e naufragi. Exodus è un’opera breve, ma carica di significato. Un' ora di danza e teatro che riprende nelle immagini dei corpi dei danzatori la grande tradizione cristiana dell’arte rinascimentale unendosi alla musica araba di Jordi Savall, accompagnati dalla voce ebraica del grande artista Moni Ovadia. Un incontro felice e miracoloso tra oriente ed occidente.

La pièce fa parte degli eventi estivi organizzati nel teatro: ben 44 serate di spettacolo nell’arena di Tor Bella Monaca con nomi illustri del panorama teatrale e non solo, debutti assoluti, teatro per ragazzi e una programmazione dedicata al cinema.