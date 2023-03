Ddl Anziani, l'assessore Maselli plaude al Governo: “Attento ai più fragili”

Il neo assessore regionale ai Servizi Sociali Massimiliano Maselli ha commentato il ddl Anziani approvato alla Camera dei Deputati, plaudendo al Governo: “Un Governo che non dimentica una delle categorie più ai margini, cioè gli anziani”.

“L’approvazione da parte della Camera dei Deputati - ha detto l'assessore Maselli - del ddl in materia di politiche in favore delle persone anziane che tra i suoi obiettivi si pone quello di semplificare, riordinare e in sostanza rendere più efficaci le attività di assistenza sociale e sanitaria per le persone anziane non autosufficienti, rappresenta una vera e propria svolta nel modo di concepire la cura e l’assistenza della popolazione anziana, specie di quella più fragile. Un plauso al governo Meloni - ha concluso l'assessore - seppure alle prese con questioni di grande rilevanza internazionale, dimostra concretamente di non dimenticare una delle categorie forse più ai margini della nostra società, gli anziani”.