“De Gasperi beato”, il Vicario del Papa ai politici: “C'è bisogno di leader credibili e coerenti”

“De Gasperi beato”, il Vicario del Papa: “C'è bisogno di leader credibili e coerenti”

"Ci auguriamo che la Chiesa voglia riconoscere l’eroicità delle virtù di Alcide De Gasperi. In un momento storico in cui si avverte la necessità di leader credibili e coerenti, la figura del Servo di Dio De Gasperi emerge come un modello attuale, capace di offrire insegnamenti validi per le persone impegnate in politica e nel sociale”.

La fine dell'inchiesta diocesana sul "servo di Dio" De Gasperi

Lo ha sottolineato il cardinale vicario del Papa, Baldo Reina, nella celebrazione in occasione della chiusura dell'inchiesta diocesana sulla vita, le virtù eroiche, fama di santità e dei segni del Servo di Dio Alcide De Gasperi. Continua il Cardinal Reina: “La sua eredità spirituale e politica continua a essere un faro per le future generazioni, dimostrando che l'integrità, la dedizione e il senso del dovere possono lasciare un segno indelebile nella storia di un paese".

Il messaggio alla politica

Ha detto Baldo Reina nel suo discorso su Alcide de Gasperi: "In un contesto di crisi della politica e delle istituzionil suo esempio offre spunti importanti per il dibattito contemporaneo. Uno degli aspetti più rilevanti della sua azione politica è la costruzione dell'Europa unita. De Gasperi fu tra i primi a comprendere che la cooperazione tra gli Stati europei fosse la chiave per garantire pace e stabilità. Il suo contributo al progetto europeo è oggi più attuale che mai, in un momento storico in cui l'integrazione europea affronta sfide complesse e in cui il rischio di frammentazione è sempre presente. Anche la sua idea di politica basata sul dialogo tra le diverse forze sociali e politiche rimane un modello di riferimento. In un'epoca segnata dalla polarizzazione e dal populismo, il metodo di De Gasperi, fondato sul confronto costruttivo e sulla ricerca di soluzioni condivise, appare come un approccio necessario per ricostruire la fiducia nelle istituzioni".

Chi era Alcide De Gasperi

"Il Servo di Dio - ha evidenziato ancora Reina - è ricordato non solo come un grande statista, ma soprattutto come un uomo di profonda fede in Dio e rettitudine morale. La sua vita è stata segnata da difficoltà e prove, ma ha sempre affrontato ogni ostacolo con spirito di servizio e una visione cristiana del bene comune; non ha mai perso la fiducia nella Divina Provvidenza e la determinazione nel perseguire la giustizia. Il suo impegno politico non era mosso da ambizioni personali, ma da una sincera vocazione a servire il prossimo, tanto che la sua azione è stata definita “profetica, sacerdotale e regale” nella missione di costruire un futuro migliore per la società. La figura del Servo di Dio continua a essere di straordinaria attualità: il suo contributo alla costruzione della democrazia italiana, il suo ruolo nell’integrazione europea e il suo modello di leadership politica offrono spunti di riflessione per affrontare le sfide del presente. In un contesto di crisi della rappresentanza politica, il suo esempio invita a riscoprire il valore del servizio pubblico, della competenza e della responsabilità. Il suo pensiero e la sua azione politica non appartengono solo alla storia, ma costituiscono una risorsa per il futuro, un punto di riferimento per chiunque voglia impegnarsi per il bene comune con serietà e dedizione. Chi lo ha conosciuto direttamente lo descrive come un uomo umile e riservato, ma capace di trasmettere con l'esempio di vita una profonda spiritualità".