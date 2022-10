De Magistris, la presentazione a Roma del suo nuovo libro “Fuori dal Sistema”

“Mi è stato impedito di proseguire il mio lavoro di magistrato fedele alla costituzione, ma mi sono rialzato, cercando di applicare la nostra carta fondamentale in un altro modo. Si può essere nelle istituzioni e fuori dal sistema: il potere può e deve essere messo al servizio dei senza potere.”, a Roma la presentazione del nuovo libro di Luigi De Magistris.

Luigi De Magistris arriva nella Capitale per presentare il suo nuovo libro “Fuori dal Sistema” e l'appuntamento è mercoledì 26 ottobre alle 17,30 presso il circolo Che Guevara in via Fontanellato 96. All'evento, organizzato con Unione Popolare Roma e con Kulturjam, interverranno anche il coordinatore del dibattito Alexandro Sabetti, vicedirettore di Kulturjam e Domenico De Masi.

