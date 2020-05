Decreto Rilancio, la minaccia di Salvini: “A giugno a Roma con gli italiani”

Coronavirus, Decreto Rilancio e riaperture, la minaccia di Matteo Salvini: il leader della Lega è pronto a tornare nel mese di giungo ad invadere Roma: “Ci ritroveremo con tutti gli italiani che vogliono farsi vedere e sentire”.

“Tutti gli altri paesi europei stanno riaprendo le scuole. È un aiuto fondamentale alle famiglie e ai genitori che lavorano. Noi porteremo in Parlamento le nostre proposte di buonsenso che arrivano dai genitori di tutta Italia, se non saremo ascoltati neanche questa volta, a giugno compostamente ma in maniera determinata ci troveremo a Roma con tutti questi italiani che vogliono farsi vedere e sentire”, ha detto Salvini a 7Gold.

Il numero uno del Carroccio si è già portato avanti con il lavoro, chiedendo l'utilizzo di alcuni spazi della città: “Se ci ascoltano e risolviamo un po' di problemi, bene. Se anche in questo caso, come negli altri decreti, vanno avanti da soli, abbiamo già chiesto l'utilizzo di alcuni spazi per il mese di giugno a Roma. Portare la voce degli italiani a Roma, sarà nostra premura”.