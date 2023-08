Degrado Capitale: assalto dei topi a piazza di Spagna tra le urla dei turisti

Un grosso topo tra i piedi dei turisti in pieno centro a Roma, è stato accolto con battute di scherzo ma anche sdegno. Tra le urla dei turisti e le imprecazioni dei commercianti.

Via delle Carrozze, la strada che sfocia su Piazza di Spagna, nel primo pomeriggio di oggi, 23 agosto, era affollata di gente di diverse nazionalità e anche da un grosso topo che ha calamitato l’attenzione di tutti e provocando azioni di diverso tipo.

Banchetti tra i rifiuti

Una donna ha urlato “che schifo”, altre turiste hanno espresso lo stesso concetto in lingue diverse, mentre un uomo seduto davanti a un ristorante ha indicato il ratto dicendo “Guardate, lo chef” riferendosi al fortunato film Ratatuille. La reazione dei commercianti invece è stata di chiudere immediatamente le porte dei locali. I ratti banchettano tra i rifiuti, suscitando sdegno e rabbia.

I commercianti

“E’ un incubo. Se ne entra uno sono guai seri” spiega la titolare di un bar poco distante dal luogo in cui il ratto si aggirava prima di sparire infilandosi in una tana. “Purtroppo non è il primo 'avvistamento' - aggiunge - nonostante le continue derattizzazioni che facciamo”.