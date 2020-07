Delirio Atac, scontro tra autobus e tram al Colosseo: ferito un'autista

Delirio Atac, scontro tra un autobus e un tram intorno alle 17 di oggi in via Labicana, a due passi dal Colosseo. A rimanere ferito l'autista del bus, che è stato subito soccorso da un'ambulanza. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche un'autovettura privata. Sul posto i vigili del fuoco, 118 e gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale per i rilievi del caso.

Secondo una prima ricostruzione, il tram della linea 3 sarebbe deragliato dal binario andando a sbattere contro un bus della linea Atac 85 e un'autovettura privata.

Per consentire l'intervento dei soccorsi è stata chiusa al transito la corsia preferenziale di via Labicana in direzione Colosseo. Per rimuovere i due mezzi pubblici dai binari sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, con l'ausilio del Carro Sollevamenti e di una autogru.