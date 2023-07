Delitto al Colosseo: muore con la gola tagliata da un vetro al Colle Oppio

Un uomo a terra con la gola tagliata e una bici accanto lasciata in terra. Delitto degli ultimi a Colle Oppio a pochi passi dal Colosseo, dove un pakistano di 35 anni è stato trovato dissanguato a terra con una profonda ferita alla gola.

Le ipotesi sono due: o una lite tra connazionali, oppure una rapina finita male. L'allarme ai Carabinieri è stato dato mercoledì sera alle 21 da alcuni passanti sconvolti per la scena e i militari del Nucleo Investigativo di via In Selci sono alla ricerca del probabile killer grazie ad un identikit realizzato con alcune testimonianze.

E' accaduto in via della Domus Aurea

Il punto dell'omicidio è via delle Domus Aurea, a pochi passi dal Colosseo e adiacente il Colle Oppio, mèta turistica di giorno e da sempre ritrovo di sbandanti durante la notte.