“Delusi dalla visita di Roma”, la Cnn manda un messaggio ai turisti Usa: “A poche settimane del Giubileo è un caos”

Solita americanata: in due a bordo di una Vespa come in Vacanze Romane, solo che stavolta il servizio dell'americana Cnn mette in croce Roma, i cantieri e il conto alla rovescia per il Giubileo: “Tesori sepolti sotto le impalcature con gran parte dei lavori che devono ancora essere terminati”.

Il messaggio che il canale Travel, quello dedicato ai viaggiatori, spedisce in tutto il mondo è di una città disordinata con un traffico pazzesco e una “delusione raccolta dai social” di chi ha visitato la città nel 2024.

"Quando tutto sarà finito... si spera..."

Il servizio firmato da Antonia Mortensen, Christopher Lamb and Alessandro Gentile è senza pietà e descrive una sorta di inferno con la promessa “quando tutto sarà finito, la Città Eterna emergerà, si spera, più bella che mai, servita da un sistema di metropolitana recentemente rinnovato che porterà i turisti ad alcune delle attrazioni principali". E qui arriva la prima informazione sbagliata sulla chiusura del cantiere di piazza Venezia prevista almeno tra 8 anni. Per non parlare dell'assenza delle date di fine lavori già annunciate dal Comune.

I lavori hanno lasciato Roma nel caos

Scrive la CNN nel reportage romantico dal titolo, “I lavori hanno lasciato Roma nel caos. Adesso stanno per arrivare 35 milioni di visitatori": "Chiunque abbia visitato Roma nel 2024 potrebbe essere giustificato per esser rimasto deluso. Sebbene la città non manchi di tesori antichi da esplorare, molti sono stati sepolti sotto le impalcature a causa di estesi lavori di ristrutturazione", scrive l'emittente americana, secondo cui "il centro storico della città assomiglia a un cantiere, con squadre di operai che lavorano 24 ore su 24 su centinaia di infrastrutture e progetti di restauro".

E "il traffico, già difficile nei momenti migliori, nel 2024 è stato da incubo", lamenta l'emittente americana, che dà però una "buona notizia: quando tutto sarà finito, la Città Eterna emergerà, si spera, più bella che mai, servita da un sistema di metropolitana recentemente rinnovato che porterà i turisti ad alcune delle attrazioni principali".

"35 mln di visitatori e lavori ancora da terminare"

Ma, "la cattiva notizia è che, a poche settimane da un anno di celebrazioni cattoliche che dovrebbero portare in città fino a 35 milioni di persone, gran parte dei lavori di restauro devono ancora essere terminati".

Il Giubileo della Cnn

Nell'anno del Giubileo "si prevede che Roma, già una delle città più visitate d'Europa, sarà inondata da un numero record di visitatori in un momento in cui molte destinazioni in Italia stanno soffrendo per l'eccessivo turismo", sostiene la Cnn. "Per la capitale italiana, il Giubileo viene visto come un'opportunità per migliorare le attrazioni e le strutture turistiche della città. La città ha ricevuto 2 miliardi di euro in finanziamenti dallo Stato italiano e oltre 3 miliardi dai fondi post-pandemia del governo", ricorda la tv, secondo cui, "sebbene le autorità italiane sostengano che ne varrà la pena, è stata una pillola amara da ingoiare per gli abitanti e i turisti nell'ultimo anno. La frustrazione nel vedere le attrazioni che sono venuti a visitare avvolte da impalcature e teloni si è spesso riversata sui social media"

"La città presa in giro"

E la citazione al vetriolo: "Numerosi visitatori hanno preso in giro la città postando video in cui si aggiravano per i luoghi storici trovando solo un cantiere dopo l'altro, la lista dei restauri è lunga".

Letto da un turista il servizio di Cnn è sufficiente a scoraggiare un viaggio con direzione Roma. Un danno non da poco per l'economia romana.