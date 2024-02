Dengue, allerta massima a Fiumicino: aerei disinfettati e controlli sui cargo

L'emergenza Dengue in Brasile e l'aumento dei casi fanno innalzare l'allerta nei porti e negli aeroporti anche a Roma. In particolare, proprio in queste ore, sono aumentati i controlli in aeroporto.

Al Leonardo da Vinci, per esempio, sono stati innalzati i livelli di vigilanza, compresa la disinfestazione degli aerei provenienti da Paesi a rischio.

L'allerta

Guardia alta dunque, come si evince dalla circolare 'Innalzamento livello di allerta relativamente alla diffusione della Dengue presso i punti di ingresso italiani', messa a punto dall'Ufficio 3 (Coordinamento Usmaf-Sans) del ministero della Salute. "A causa dell'aumento globale dei casi di Dengue", su disposizione del direttore generale, Francesco Vaia, si invitano gli "uffici di sanità marittima aerea e di frontiera (Usmaf-Sasn) a innalzare il livello di allerta e vigilanza nei confronti dei vettori provenienti e delle merci importate dai Paesi in cui è frequente e continuo il rischio di contrarre la malattia o dove è presente Aedes aegypti", si legge.

Speciali sanitificatori

In particolare al Da Vinci sono in azione degli speciali sanificatori che erano stati utilizzati durante la pandemia. Si tratta di nebulizzatori in grado di distruggere germi, batteri e insetti pericolosi.

La circolare

La circolare ricorda "che il regolamento sanitario internazionale prevede che l'area aeroportuale/portuale e i 400 metri circostanti siano tenuti liberi da fonti di infezione e contaminazione, quindi anche roditori e insetti". Dopo la circolare sulla Dengue, che alza il livello di allerta e attenzione in porti e aeroporti, la direzione della prevenzione del ministero della salute sta lavorando per avere in caso di necessità a disposizione una buona scorta di vaccini anti-Dengue. Una possibile 'arma' di prevenzione in più, in considerazione dell'aumento dei casi in Sud America, dell'incremento del flusso dei viaggiatori per il Carnevale e dell'arrivo della stagione mite in Italia.

Il vaccino allo Spallanzani

Il vaccino contro la Dengue è stato comune "ordinato e arriverà la prossima settimana" alll'Inmi Spallanzani di Roma. "Il vaccino sarà somministrato dall'Ambulatorio di Malattie tropicali - Travel clinic previa prenotazione al Cup dell'Istituto o scrivendo a prenotazioni.spallanzani@inmi.it. La visita e il costo del vaccino sono a carico dell'utente", precisano dall'Inmi all'Adnkronos Salute.