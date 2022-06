Deragliamento Roma Prenestina: danneggiata anche la volta della galleria

Deraglia un treno dell'Alta Velocità, mezza Italia si paralizza durante il ponte del 2 Giugno e a 3 giorni di distanza nessuna informazione e o ricostruzione parziale di ciò che è accaduto nella galleria Serenissima, nodo strategico del trasporto ferroviario tra Roma e l'Adriatico e tra Roma e la direttrice sud del Paese.

Ufficialmente per Rete Ferroviaria Italiani si è “trattato di uno svio del locomotore di coda del treno 9311 Torino-Napoli, rimasto in verticale”. Roba che neanche nella migliore Russia un incidente ferroviario sarebbe stato così descritto.

Deragliamento Prenestina: le ipotesi al vaglio della Procura

Oltre la disinformatia ferroviaria, qualcosa trapela dalla Procura di Roma che ha aperto un fascicolo e nel fine settimana ha effettuato una serie di perizie, prima di procedere al dissequestro di parte del treno. La prima ricostruzione vede 2 ipotesi: una rottura del carrello del locomotore di coda, oppure un cedimento del binario trascinato dal treno sino allo scambio. Gli effetti sono stati però devastanti: il locomotore di coda ha rollato paurosamente prima deragliando e poi ha urtato la volta della galleria, ha strappato i cavi della rete aerea e distrutto ogni elemento di sicurezza del sistema che regola i treni. E che la situazione fosse molto più complessa e che gli effetti minimizzati da Rfi fossero più seri è apparso sin dal primo sopralluogo. Ed è questo il motivo reale per cui la scena del deragliamento e ogni componente è stato posto sotto sequestro immediato dalla Procura.

Deragliamento Prenestina: Rfi parla di "svio"

Questo però accadeva venerdì notte ma per le Ferrovie non era abbastanza per un'operazione verità e spiegare con i dettagli obbligatori per un'azienda pubblica, gli effetti che la devastazione della galleria avrebbe avuto sul traffico ferroviario del nodo di Roma. Così da sabato decine di treni hanno iniziato ad accumulare un ritardo annunciato e il ponte del 2 giugno si è trasformato in un incubo.

Deragliamento Prenestina: questo è il nuovo bollettino emesso dalle Ferrovie

Sono in corso le attività di ripristino della funzionalità del tratto di linea ad alta velocità Roma - Napoli, nei pressi di Roma Prenestina, danneggiato in conseguenza dello svio dello scorso 3 giugno. In attesa della conclusione dei lavori di ripristino completo dell’infrastruttura, per la quale si stima occorrano circa tre giorni, per la giornata di oggi sono state adottate modifiche al programma di circolazione dei treni, alta velocità e Regionali, in Lazio e Campania. Inoltre, sono programmate alcune modifiche ai collegamenti regionali veloci fra Roma e Abruzzo, Umbria e Marche.

Sono, inoltre, programmate alcune modifiche ai collegamenti Regionali Veloci tra Roma e Abruzzo, Umbria e Marche. L’offerta ferroviaria è stata rimodulata bilanciando le esigenze del trasporto Regionale e quelle dell’Alta Velocità, per minimizzare le inevitabili ripercussioni su entrambe, con un'attenzione particolare alla mobilità delle fasce pendolari.

PROGRAMMA DEI TRENI ALTA VELOCITÀ - I treni Alta Velocità sono instradati sui percorsi alternativi sulle linee convenzionali Roma - Napoli via Formia e via Cassino. Maggiori tempi di percorrenza da 60 a 90 minuti. I treni Alta Velocità instradati sul percorso alternativo via Formia non fermano a Napoli Afragola. Attivo il servizio navetta tra Napoli Afragola e Napoli Centrale. I treni Alta Velocità instradati sul percorso alternativo via Formia fermano a Roma Tiburtina anziché a Roma Termini. Alcuni treni InterCity fermano a Campoleone. Nei giorni di lunedì 6, martedì 7 e mercoledì 9 giugno il treno EN 295 München Hauptbahnhof (19:28) - Tarvisio Boscoverde - Roma Termini (10:45) termina la corsa a Bologna Centrale alle ore 5:53. I passeggeri diretti a Firenze Santa Maria Novella e Roma Termini possono proseguire con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Nei giorni di lunedì 6, martedì 7 e mercoledì 9 giugno il treno EN 294 Roma Termini (20:17) - Tarvisio Boscoverde - München Hauptbahnhof (9:21) ha origine da Bologna Centrale alle ore 23:45. I passeggeri in partenza da Roma Termini e Firenze Santa Maria Novella possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia fino a Bologna Centrale, dove trovano proseguimento con il treno EN 294.

Deragliamentgo Prenestina: mattina infernale sulla Roma-Latina

Disagi e ritardi su tutta la linea ferroviaria pontina a causa del deragliamento che ha interessato la stazione Prenestina di Roma gli scorsi giorni. Fin dalle prime ore della mattina, si sono riscontrati code e affollamenti nelle stazioni della provincia, causati dalla cancellazione di alcuni treni e dal ritardo di altri. Nell'attesa del ripristino della viabilità, comunica Trenitalia, i collegamenti Napoli – Formia – Roma della linea Fl7 sono confermati. Cancellate invece le corse fra Latina e Roma.