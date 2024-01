Derby Lazio-Roma, i tifosi biancocelesti fanno il saluto romano a Ponte Milvio

Altri saluti romani nella Capitale. Questa volta ad opera dei tifosi della Lazio, durante il tradizionale appuntamento a Ponte Milvio, prima del derby di Coppa Italia contro la Roma. Un gruppo di biancocelesti con le braccia tese ha cantato “Avanti ragazzi di Buda”, canto ungherese degli anni ’50 contro la dittatura sovietica che è annoverato tra le canzoni dell’estremismo di destra.

In un passaggio i tifosi intonano: “Nascosta tra i libri di scuola anch’io porterò una pistola”.

Un'usanza ripetutta

Accade spesso tra i tifosi laziali che vengano intonati cori inneggianti al fascismo, accompagnati dal saluto romano. L’episodio però arriva a tre giorni di distanza dalla commemorazione di Acca Larentia, dove circa milla militanti di estrema destra hanno fatto saluti romani per ricordare i tre attivisti del fronte della gioventù uccisi. Le immagini delle persone schierate in formazione militare protagonisti dei saluti romani e del rito del “Presente!” davanti all’edificio che ospitava la sezione romana del Movimento sociale italiano sono ora al centro delle indagini della Digos – un centinaio di militanti sono stati identificati e cinque denunciati per apologia del fascismo – e del dibattito politico.

Piantedosi in Aula

Poco prima dei saluti romani dei tifosi laziali a Ponte Milvio, in Parlamento il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, rispondeva all’interrogazione della segretaria del Pd Elly Schlein proprio su Acca Larentia.