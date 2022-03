Derby per l'Ucraina: Roma e Lazio scendono in campo con la maglia per la pace

Un derby dedicato alla pace in Ucraina, quello che vedrà in campo la Roma e la Lazio sfidarsi nel match più atteso dai romani.

I tifosi che invaderanno l'Olimpico, già sold out da giorni vedranno i giocatori di entrambe le squadre sfoggiare - durante il riscaldamento e prima della partita - una maglia con un cuore giallo e blu, colori della bandiera Ucraina e la scritta “Together For Peace”.

Le maglie in Campidoglio

Sergio Oliveira per la Roma e Ciro Immobile per la Lazio, hanno presentato la maglia in Campidoglio, alla presenza del sindaco Gualtieri: "in un periodo così difficile, con una terribile guerra che sconvolge l'Europa, è molto importante che dalle due squadre, nel momento di massima competizione e rivalità sportiva, emerga un segnale di pace, di solidarietà e di fratellanza. Per questo - conclude - vedrete domenica i giocatori durante il riscaldamento e poi i capitani, poco prima del calcio di inizio con la maglietta con la scritta together for peace e i colori dell'Ucraina".