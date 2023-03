Derby Roma-Lazio, bufera per i cori antisemiti. Abodi: “Farò la mia parte”

Bufera per i cori antisemiti lanciati da alcuni tifosi della Lazio durante il derby con la Roma. Gli insulti hanno scatenato l'indignazione della comunità ebraica di Roma, che ha ricevuto molti messaggi di supporto. Tra questi anche il ministro dello Sport Abodi: “Impossibile far finta di nulla - ha detto - farò la mia parte”.

La denuncia è stata lanciata dalla presidente della comunità ebraica di Roma Ruth Dureghello: “Una curva intera che canta cori antisemiti – ha scritto su Twitter - un 'tifoso' in tribuna con la maglia Hitlerson e il numero 88 e noi, come sempre, gli unici a indignarci e a protestare. Possibile che tutti continuino a far finta di nulla?".

I messaggi di supporto alla comunità ebraica

Il consigliere regionale di Azione-Italia Viva Luciano Nobili ha detto: “Un'ssoluta vergogna che non può rimanere ancora una volta sotto silenzio - ha twittato - sacrosanta l’indignazione di Dureghello ma deve essere di tutti, al di là del tifo calcistico. Servono provvedimenti, serve una risposta ferma e unita".

"La presidente Dureghello ha perfettamente ragione – ha twittato invece Claudio Marotta, consigliere regionale di Alleanza Verdi e Sinistra - 1uanto accaduto ieri nel derby tra le fila dei tifosi della Lazio è un'autentica vergogna che non deve più ripetersi. Esprimo la mia massima vicinanza alla Comunità ebraica di Roma".

Ai due consiglieri si è aggiunto il ministro dello Sport Andrea Abodi. "Impossibile far finta di nulla – ha detto il ministro - farò la mia parte, come sento il dovere di fare. Il Rispetto è dovuto e non è negoziabile”.