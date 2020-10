Detenuto morto nel carcere Regina Coeli: la Procura di Roma apre un'inchiesta

Detenuto morto suicida a 35 anni nel carcere Regina Coeli: la Procura di Roma apre un'inchiesta. A sollecitare un intervento dei magistrati sono stati i familiari della vittima che non credono alla tesi del suicidio, così come è stata loro rappresentata.

Il procedimento è stato assegnato al pm Maria Rosaria Guglielmi che, recependo un'istanza presentata dagli avvocati Fabrizio Consiglio ed Eugenio Daidone, ha disposto l'autopsia il cui esito, assieme agli esami tossicologici, è atteso nelle prossime settimane.

“Vanno chiarite le circostanze, che riteniamo sospette, in cui è avvenuto il suicidio - spiegano i legali della famiglia -. Il giovane era caduto in un forte stato depressivo dopo avere denunciato, ai propri cari, le continue violenze subite all’interno della casa circondariale”.

Secondo gli stessi legali, "più volte e probabilmente per questi motivi, il ragazzo era stato spostato nei vari reparti del carcere di Regina Coeli: perché nessuno in cella si è accorto che si stava togliendo la vita? Se le condizioni psichiche erano compromesse perché non è stata disposta la sorveglianza a vista? Faremo tutto il possibile per chiarire la vicenda. La famiglia chiede verità".