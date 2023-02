Devastano la scuola: otto studenti minorenni denunciati dai Carabinieri

Otto studenti minorenni hanno devastato le aule della loro scuola. In particolare avrebbero distrutto una porta e danneggiato seriamente il materiale didattico. Scoperti dai Carabinieri, sono stati denunciati in stato di libertà perché indiziati di danneggiamento.

Il fatto è accaduto nel mese di novembre a Guidonia. Gli otto ragazzi, sei maschi e due femmine giovanissimi, si sarebbero introdotti nell'edificio fuori dall'orario di lezione. Una volta dentro, gli otto avrebbero dato il via alla devastazione e avrebbero continuato, se non fosse scattato l'allarme che li ha messi in fuga. A quanto pare avrebbero fatto questa “bravata” per fare uno scherzo o per vendetta contro un brutto voto o un provvedimento disciplinare ricevuto da un docente.

La denuncia

La dirigente scolastica dell'istituto, accortasi di quanto era successo si è recata dai Carabinieri per sporgere denuncia contro ignoti, sostenendo che alcuni studenti si erano introdotti fuori dall'orario di lezione nella scuola e aveva fatto a pezzi delle aule. I Carabinieri sono riusciti a risalire agli autori del gesto grazie all'analisi dei video delle telecamere di sorveglianza.

Gli otto ragazzi sono gravemente indiziati di danneggiamento aggravato e invasione di edifici. Per ciascuno di loro è stato aperta un'informativa di reato presso il Tribunale dei Minorenni della Procura di Roma.