Didattica a distanza: l'Università Lumsa regala router Wi-Fi agli studenti

Coronavirus e didattica a distanza: l’Università Lumsa, in collaborazione con WindTre e Tim, offre agli studenti iscritti ai corsi di laurea nell’anno accademico in corso la possibilità di richiedere gratuitamente mille Sim Card 4G da 70gb e 50gb di traffico dati e altrettanti router Wi-Fi portatili 4G.

L’intento è quello di agevolare gli studenti più meritevoli ed economicamente in difficoltà nella frequenza delle attività didattiche in modalità a distanza.

“Questa pandemia invece deve creare comunità, crea disuguaglianze nell’università e dall’università nella società - sottolinea il Professor Francesco Bonini Rettore dell’Università Lumsa -. Da qui l’iniziativa della Lumsa di fornire gratuitamente, 1000 sim e 1000 router per permettere agli studenti più bisognosi di seguire con profitto la didattica a distanza. Una comunità universitaria che così si mette al servizio della comunità più ampia: il nostro Paese”.

Le Sim saranno assegnate prioritariamente in base alla fascia di reddito più bassa e sulla base di criteri meritocratici maturati al momento della presentazione della domanda.

Per poter fare domanda è necessario soddisfare i seguenti requisiti: essere regolarmente iscritti a un corso di laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico nell’anno accademico 2020-2021; aver presentato l’attestazione Isee Università del proprio nucleo familiare nelle modalità e nei tempi indicati dal Bando di ammissione del relativo corso di studi; appartenere alla prima, seconda o terza fascia contributiva secondo i criteri previsti dalla Tabella tasse e contributi 2020-2021. A parità di situazione economica saranno considerati diversi criteri di merito, a partire dalle soglie minime indicate di seguito: voto di maturità (Esame di Stato) pari o superiore a 75/100 per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico; voto di laurea triennale (Laurea) pari o superiore a 88/110 per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrali; media ponderata pari o superiore a 24/30 per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico. Sono in ogni caso esclusi coloro che: appartengono alla quarta, quinta, sesta, settima e ottava fascia contributiva secondo i criteri previsti dalla Tabella tasse e contributi 2020-2021; hanno usufruito di agevolazioni economiche legate alle convenzioni istituzionali; abbiano conseguito una votazione o siano in possesso di una media ponderata inferiori alle soglie suindicate.

Gli studenti interessati possono presentare domanda, compilando un apposito modulo, a partire dal 20 novembre 2020 ed entro il 30 novembre.