Dimesso il 28enne colpito da un fulmine lo scorso 27 agosto: torna a casa

I medici hanno dimesso il ragazzo che lo scorso 27 agosto era in condizioni critiche dopo esser stato colpito da un fulmine sul Gran Sasso.

Il 28enne, originario di Tivoli, ha concluso positivamente la fase dei controlli e delle medicazioni nella Degenza breve del San Salvatore e ora può tornare a casa. Colpito da un fulmine che lo aveva mandato in fin di vita, le sue condizioni erano state ristabilizzate dai medici grazie a un lavoro di squadra tra reparti e servizi, per condurlo fuori dalla fase più critica. Il ragazzo era rimasto in rianimazione fino al 14 settembre, quando è stato trasferito nella Degenza breve del San Salvatore da dove è finalmente uscito.