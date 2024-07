Disabili, addio ai pass: contro i furbetti arrivano i sensori sotto le auto

Una nuova frontiera contro i furbetti che occupano i parcheggi disabili. Un sistema che arriverà nei prossimi mesi e sarà sperimentato nella zona del terzo municipio per contrastare il fenomeno di stalli di sosta occupati e permessi contraffatti.

La lotta ai diritti passa per un sensore che sarà installato sulle auto dei portatori di handicap e che dialogherà con una base posta in ogni stallo di sosta: quando l'auto viene parcheggiata se la base riconosce il sensore nessun problema, in caso contrario parte un allarme sonoro e una segnalazione alla Polizia locale di zona.

Il sistema

Si tratta di una nuova tecnologia, basata su collegamenti in fibra ottica e un lettore che dialoga con l'auto dove viaggia il disabile. L'installazione è velocissima: in cinque minuti l'auto è identificata e può sostare nelle piazzole riservate senza aver problemi. Al centro del parcheggio, infatti, viene montata una cabina di controllo: una sorta di scatola nera dove capace di riconoscere le auto non autorizzate e far partire l'allarme sonoro e l'allert ai Vigili. In questo modo chi non è autorizzato o viaggia con un pass non suo va incontro alla multa, la decurtazione dei punti patente e la rimozione immediata del veicolo.

I pass

La sperimentazione partirà da settembre in dei quartieri del III municipio e verrà verificata la bontà del sistema e l'effettiva utilità. Se la prova andrà bene sarà estesa gradualmente a tutti i parcheggi riservati ai portatori di handicap. I pass gradualmente andranno a sparire e saranno sostituiti, in una seconda fase, da un chip a lettore ottico che permetterà di capire alla Polizia Locale se l'auto è effettivamente in dotazione a una persona con problemi.

La rivoluzione della mobilità

Sempre in tema di mobilità questa estate sarà fondamentale anche per la sicurezza stradale. Oltre ai nuovi sistemi antifurbetti della sosta per disabili, partirà l'installazione di 18 nuovi autovelox fissi in città. Una serie di occhi elettronici, piazzati in zone calde per incidenti e pericolosità stradale, che dovrebbero rendere più sicure le strade della nostra città.

Dove saranno installati gli autovelox

Le postazioni fisse arriveranno nelle zone centrali e in quelle periferiche. Nel primo municipio spicca il nuovo velox in via del Teatro di Marcello, in prossimità dell'attraversamento pedonale a ridosso dell'area archeologica. Qui, infatti, nel 2023 sono stati registrati 19 incidenti con feriti e due morti travolti sulle strisce. Altra strada che sarà supercontrollata è la Colombo: qui i punti di rilevamento saranno 4, due per ogni senso di marcia. Uno nella parte tra l'ex Fiera di Roma e il Palaeur e e altri due tra Mostacciano e Ostia. Poi la Casilina con due apparati installati a Due Leoni e Alessandrino. Uno su via di Tor Bella Monaca, tre sulla via Tuscolana, due sulla Tiburtina - tra il Gra e San Basilio - quattro sulla via Salaria (due per senso di marcia). Due arriveranno sull'Appia - tra Quarto Miglio e Capannelle - e un altro sulla Tangenziale Olimpica direzione stadio.