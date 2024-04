Disabilità, torna a suonare a Roma l'Orchestra ravvicinata del terzo tipo

In scena a Roma mercoledì 15 maggio all'Auditorium Parco della Musica l'Orchestra ravvicinata del terzo tipo. L'Orchestra è composta da persone con disabilità, operatori, educatori, musicisti e studenti: circa 100 elementi sul palco.

"Con la musica connessi a un livello molto profondo".

Nella Sala Petrassi

L’Orchestra Ravvicinata del Terzo Tipo salirà sul palco della Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone per regalare al pubblico “Almeno noi, nell’Universo – Pratiche Musicali accessibili in viaggio tra musica, amore e libertà”, un grande concerto con ospiti davvero d’eccezione.

L'iniziativa

L’iniziativa è stata sostenuta attraverso il programma Formula di raccolta fondi al quale hanno contribuito privati cittadini, imprese e Intesa Sanpaolo.

Il progetto

L’Orchestra Ravvicinata del Terzo Tipo è un percorso della Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia svolto in collaborazione con la Cooperativa Sociale Agorà e la ASL RM3 e supportata da luglio 2023 a giugno 2024 attraverso il progetto La Musica per l’Inclusione, sostenuto da Intesa Sanpaolo attraverso il Programma Formula in collaborazione con CESVI. L’Orchestra è composta da persone con disabilità, operatori socio-assistenziali, educatori, musicisti professionisti e accoglie quest’anno anche un gruppo di studenti liceali, inseriti in PCTO - l’ex programma di alternanza scuola-lavoro - per un totale di circa 100 elementi sul palco.

I tre big

L’Orchestra Ravvicinata del Terzo Tipo farà gli onori di casa a tre ospiti d’eccezione, che si alterneranno a condividere con i componenti il palco:

Niccolò Fabi, cantautore raffinato, che negli anni ha spinto la propria ricerca musicale e, in genere, la propria poetica verso soluzioni multiformi e sempre nuove, applicando la chiave delicata dell’introspezione pur senza rinunciare alla schiettezza;

Claudio Simonetti, compositore, tastierista e leader della storica formazione de i Goblin, che insieme ad altre eccellenze ha scritto la storia del progressive rock italiano, firmando melodie immortali, spesso legate al Cinema, come Profondo Rosso;

Nando Citarella, cantore purissimo della tradizione popolare, vocalità e anima musicale già al fianco di Eduardo De Filippo, Ugo Gregoretti, Lindsay Kemp (solo per citarne alcuni), ambasciatore del folk italiano anche oltre il confine nazionale.