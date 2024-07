Disney fa show con la Fantasia e la magia alle Terme di Caracalla

Magia e fantasia, un trionfo di colori a ritmo di musica targati Disney. Ha fatto registrare il tutto esaurito la prima proposta sinfonica del Caracalla Festival 2024, Fantasia Disney Live in Concert. Martedì 23 luglio, al Teatro Grande alle ore 21.30, i momenti più salienti tratti dai due film d’animazione più straordinari e rivoluzionari della Disney, Fantasia e il suo sequel Fantasia 2000, saranno proiettati su un grande schermo e accompagnati dalla colonna sonora eseguita dal vivo dall’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma.

Sul podio, Timothy Brock, che torna a Caracalla dopo lo straordinario successo della prima mondiale della versione restaurata di The Great Dictator di Chaplin lo scorso anno.

Il celebre Fantasia

Il celebre Fantasia, uscito nel 1940, si affermò in poco tempo come pietra miliare del cinema d’animazione. Frutto del genio di Walt Disney, il film rappresentò l’apice del desiderio del visionario creativo di fondere in un lungometraggio immagini in movimento e musica sinfonica. Il sogno di realizzare, da quella prima esperienza, una serie animata in più segmenti proseguì nel 1999, con Fantasia 2000. Così, Fantasia Disney Live in Concert raccoglie le scene più iconiche dei due film, mentre l’Orchestra della Fondazione Capitolina esegue in sincrono le celebri pagine sinfoniche che le accompagnano: la Sinfonia Pastoraledi Beethoven, durante la quale galoppano centauri e cavalli alati, la suite dall’Oiseau de feu(L’uccello di fuoco) di Stravinskij, sulle immagini di un etereo Spirito della Primavera che risveglia un vulcano addormentato, la Gioconda di Amilcare Ponchielli, che accompagna una leggiadra danza di ippopotami in tutù. Ma anche la suite da Lo schiaccianoci di Čajkovskij, il Claire de lune di Debussy, Pomp and Circumstances di Elgar, Pini di Roma di Respighi, la Sinfonia n. 5 di Beethoven. Fino all’episodio più iconico: quello dell’Apprenti Sorcier (L’Apprendista Stregone) di Paul Dukas, il capolavoro in cui Topolino è l’impacciato apprendista di un mago severo.

Disney concert

L’evento fa capo a Disney Concerts, la divisione di Disney Music Group, il ramo musicale di The Walt Disney Company, che produce concerti e tournée e concede in licenza contenuti musicali e visivi Disney a orchestre sinfoniche e organizzatori su scala mondiale. Il catalogo Disney Concerts comprende una varietà di proposte che vanno dai concerti dal vivo con proiezione di film a concerti strumentali, fino a produzioni multimediali accompagnate da cantanti e cori. Sono 575 le esibizioni che l’anno scorso si sono tenute nelle più importanti sale da concerto del mondo, tra le quali il Lincoln Center, il Royal Albert Hall, la Sydney Opera House, il Tokyo Forum e l’Hollywood Bowl, presentando titoli come “Star Wars” Film Concert Series (Episodi IV-VII), “La Bella e la Bestia”, “La Sirenetta”, “Fantasia”, “Pixar in Concert”, “The Nightmare Before Christmas”, “Alice nel Paese delle Meraviglie”, “Frozen – Il Regno di Ghiaccio”, “Ratatouille”, la serie dei “Pirati dei Caraibi” (Episodi I-IV) e le “Sinfonie Allegre”. Sono attualmente in fase di sviluppo diverse produzioni di concerti e tour ripresi dai film di animazione e live action firmati Disney, Pixar, Lucasfilm e Marvel.