Disturbi alimentari, Roma accende il Colosseo di lilla per sensibilizzare

Roma aderisce alla giornata internazionale di sensibilizzazione ai disturbi alimentari e illumina il Colosseo di lilla.

Il 15 marzo è la Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, un giorno dedicato alla sensibilizzazione dei Disturbi del Comportamento Alimentare. L'iniziativa, aperta a tutti i Comuni e promossa dalla Onlus Never Give Up, ha visto l'adesione anche di Roma Capitale. Il Colosseo, grazie ad Acea, si illuminerà di viola per dare un segnale di sostegno all'iniziativa.

Pd Roma: "Disturbi alimentari spesso vengono sottovalutati"

Il gruppo consiliare del Pd di Roma su facebook ha scritto in merito all'iniziativa: "Con l’adesione di #roma alla #giornatanazionaledelfiocchettolilla, stasera il Colosseo si tinge di lilla per accendere i riflettori sul delicato tema dei disturbi del comportamento alimentare. Ci uniamo a questa importante iniziativa per sensibilizzare la popolazione su un tema spesso sottovalutato, di cui c’è scarsa consapevolezza. Informare correttamente, difendere i diritti e sostenere con aiuti concreti le persone e le famiglie colpite da questo fenomeno è un obiettivo che vogliamo e dobbiamo perseguire".

Più di 3 milioni le persone che soffrono di disturbi alimentari

I consiglieri Pd, guidati da Svetlana Celli, hanno ricordato poi alcuni numeri legati ai disturbi alimentari: "Sono più di 3 milioni le persone che soffrono di disturbi alimentari, con il 6% di morti ogni anno per anoressia e il 2% per bulimia. Cifre, queste, che ci fanno riflettere e che ci spingono a pensare fin d’ora a interventi mirati a sostegno di chi è colpito da questo grave fenomeno. Da non sottovalutare gli effetti della pandemia, che hanno portato a un aumento del 30% dell'incidenza di nuovi casi, all'abbassamento dell'età da quella adolescenziale a quella preadolescenziale e al coinvolgimento anche della popolazione maschile".