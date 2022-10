Divino Amore, via la Posta per una cioccolateria. Parrocchiani indignati

Dalla Falcognana a Castel di Leva, sino ai nuovi insediamenti dell'Ardeatino: il piccolo ufficio di Poste Spa del Santuario del Divino Amore chiude i battenti. Verra sostituito da una cioccolateria.

Sparisce un servizio ai parrocchiani e ai cittadini della zona, per far posto al commercio e al business col risultato che la popolazione in particolare di anziani saranno costretti a spostarsi sino alla Dea di Roma per poter ritirare le pensioni. E tra la comunità di fedeli che da sempre accompagna sale il malumore per quella che viene vista solo come un'iniziativa per far cassa a danno di servizi storici.

Così sui social è comparso anche un ammonimento denuncia: “I mercanti del tempio hanno preso il posto della solidarietà e del bene per la comunità”.