Dog mania: nasce il primo laboratorio di biscotti artigianali per cani

Il progetto “Mastri biscottai crescono” è un biscottificio che produce dolci premio per cani, lavorati da un team d’eccezione.

Ingredienti “sani” e naturali come tonno, zucca, carote e banane sono gli ingredienti sapientemente impastati da 19 ragazzi con difficoltà intellettive, che lavorano in questo progetto di inclusione sociale finanziato dalla Regione Lazio.

L'attività, appena inaugurata nella sua sede di via Kossuth - zona Portuense - comprende anche formazione, tirocinio e avviamento al lavoro. Tra l'altro, parte della squadra è composta di chef e veterinari che studiano e insegnano le ricette più indicate per garantire prodotti freschi e di alta qualità. "Mastri Biscottai" è anche un punto di riferimento che offre servizi e collaborazioni ad aziende e imprese su progetti per l'integrazione della disabilita', avvalendosi di tutti gli strumenti legislativi. Il laboratorio di via Kossuth non rappresenta un semplice luogo di produzione, quanto piuttosto un momento di crescita, impegno costruttivo e condivisione, sia per i ragazzi coinvolti che per le famiglie.

L'iniziativa e' patrocinata dai Municipi XI e XII, e partecipano al progetto anche l'associazione "Ylenia e gli amici speciali Aps", l'Odv "Con gli altri" e l'Ets "Pomerium".