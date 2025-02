La Dolce Vita non è mai finita: Irma Capece Minutolo festeggia al Notorius

“Gli anni 50, la Dolce Vita” è il tema del party-evento per brindare alle 50 “primavere” della principessa Irma Capece Minutolo, che si svolgerà venerdì 21 febbraio dalle 21,30 nello storico club dolcevitaiolo “Notorious” di Roma.

Giocando sulla sua età e sul suo nome identico a quello della sua omonima zia, il celebre soprano Irma Capece Minutolo, vedova di Re Farouk di Egitto, che impazzarono con la loro storia d’amore ai tempi d’oro dei locali di via Veneto e dintorni, la principessa ha deciso di ispirarsi a loro e a quell’epoca fin dall’invito dove compare lei stessa al posto di Anita Ekberg nella locandina del film “La Dolce Vita” di Federico Fellini.

L'avvocato Riccitiello vestito da Farouk

E se la festeggiata dunque vestirà i panni della zia Irma, scortata da un re Farouk cui darà volto e anima l’avvocato partenopeo Luigi Riccitiello (Segretario della Rete dei Comitati Pari Opportunità degli Ordini degli Avvocati della Regione Campania), molti degli invitati gareggeranno per trasformarsi in altri personaggi evocati dal film e dall’epoca, come Marcello Mastroianni e Anitona Ekberg. La biondissima Cristina Roncalli, conduttrice su “Radio Leon” del programma “Quello che le donne non dicono”, si trasformerà invece in Marilyn Monroe per cantare “Happy Birthday Irma” al momento magico della torta. Una serata cullata dalla musica live del piano bar e a seguire discoteca.

Un omaggio al boom economico

La festeggiata spiega: “Ho voluto ricordare quest’epoca perché tra la fine degli anni ’50 e l’inizio degli anni ’60, l’Italia vive il suo miracolo, il boom economico è al suo apice. La radio e la televisione entrano nelle case degli italiani. La Lambretta, la Fiat 500 e altre auto diventano status symbol di un’epoca. Lusso e glamour sono il tratto distintivo di quest’epoca d’oro: abiti delle più grandi case di moda, insieme a gioielli dal valore inestimabile, impreziosiscono le mise delle signore del jet set internazionale.

Nasce un nuovo stile di vita

Roma esplode di voglia di vivere, di bellezza e di divertimenti, diventando la “Hollywood sul Tevere”: negli studi di Cinecittà, oltre ai film italiani, si girano colossal di oltreoceano, mentre la spaziosa Via Vittorio Veneto, con i suoi caffè e gli hotel di lusso, diventa il “salotto” del mondo dove le celebrità si danno appuntamento. Mondanità e teste coronate come Re Farouk si trasferiscono a Roma. Nasce un nuovo stile di vita: quello dei nuovi ricchi, degli artisti, dei registi, degli attori e, soprattutto, dei fotografi scandalistici, indiscusse icone di quella Roma che, dopo l’uscita del felliniano “La Dolce Vita”, saranno ribattezzati paparazzi, parola entrata nell’immaginario collettivo e tutt’ora in voga”.

La lista degli invitati

Dunque, anche i paparazzi come Rino Barillari e Marcellino Radogna saranno protagonisti della serata della Capece Minutolo. Tra gli amici invitati, che arriveranno da buona parte dell’Italia e anche dal Principato di Monaco come il conte Diego Parodi, ci saranno Demetra Hampton, Giancarlo Magalli, Leopoldo Mastelloni, Amedeo Goria, Antonio Zequila, la figlia di Aichè Nanà, ovvero la bravissima soprano Sara Pastore, lo stilista Marco Coretti, lo scrittore dandy Niky Marcelli, il proprietario di “Doney” Giuseppe Celli e Ignazio Maffei dell’omonimo pastificio, la stylist Claudia Arcara e il make-up artist Gennaro Marchese. Tra i nobili attesi il principe Ascanio Pignatelli Aragona Cortes, il marchese-artista Luca Theodoli (che ha realizzato un ritratto a mosaico della festeggiata), il marchese Giuseppe Ferrajoli, Andrea Ripa di Meana (figlio adottivo di Marina e Carlo). Tra i politici, in lista Maurizio Gasparri, Antonio Razzi, Vittorio Sgarbi, il Prefetto Fulvio Rocco.