Don Michele Di Tolve è il nuovo vescovo ausiliare della diocesi di Roma

Don Michele Di Tolve, fino parroco e membro del clero milanese, è il nuovo vescovo ausiliare della diocesi di Roma.

La consacrazione episcopale è prevista per il 2 settembre nel Duomo di Milano. “La Chiesa ambrosiana - ha commentato Mario Delpini, arcivescovo metropolita di Milano - è lieta e onorata dell’attenzione del Santo Padre e di poter offrire alla diocesi di Roma un collaboratore apprezzato, dedicato, generoso”.

Chi è don Michele Di Tolve

Michele Di Tolve è nato il 19 maggio 1963a Milano. È stato ordinato presbitero il 10 giugno 1989. Ha ricoperto numerosi incarichi ecclesiastici. Dal 1989 al 1996 è stato Vicario Parrocchiale nella chiesa dei Santi Martiri Gervaso e Protaso in Novate Milanese. Dal 1996 al 2007 è stato Vicario Parrocchiale di Santa Maria Ausiliatrice in Cassina de’ Pecchi e Responsabile di Pastorale Giovanile di Sant’Agata. Poi dal 2007 al 2014 è stato Responsabile del Servizio per l’Insegnamento della Religione Cattolica e del Servizio per la Pastorale Scolastica. Infine dal 2008 al 2014 è stato Delegato del Supremo Moderatore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano.