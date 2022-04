Donna 45enne trovata morta in casa: lividi sul corpo, indagato il compagno

Orrore a Civitavecchia: una donna 45enne è stata trovata morta in casa. A dare l’allarme è stata la vicina, che si è insospettita vedendo la porta aperta e dopo aver sentito delle urla.

Il medico legale accorso insieme alla polizia, ha rilevato dei segni di violenza sul suo corpo, in particolare dei lividi sul collo che fanno pensare a uno strangolamento.

Inirida Roa Sierra, la vittima originaria del Venezuela era fidanzata con un uomo più grande di lei. L’uomo, trovato con dei graffi sulle braccia era già noto alle forze dell’ordine ed è stato portato immediatamente al commissariato di Civitavecchia. Ora è in stato di fermo e subirà i dovuti interrogatori.

La 45enne venezuelana, che a quanto pare era molto benvoluta nel vicinato e considerata da tutti una donna gentile, invece sarà portata all’obitorio per la dovuta autopsia.

Le indagini per omicidio sono in corso.