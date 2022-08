Donna cade nel Tevere: salvata per miracolo prima che morisse annegata

La donna è caduta nel Tevere accidentalmente e aveva perso i sensi finendo in pericolo di vita. Salvata all'ultimo da un poliziotto che si è gettato in acqua.

Una donna affetta da sordomutismo è caduta nel Tevere e solo una segnalazione di un uomo all'altezza del Lungotevere degli Altoviti in direzione Passeggiata di Ripetta, che ha notato il corpo in acqua, ha permesso l'intervento della polizia.

La donna stava per morire

Un agente, scendendo dal Ponte Vittorio Emanuele II, si è tuffato in acqua per recuperare il corpo della donna, una 32enne etiope, che aveva perso i sensi e stava annegando. La presenza delle alghe e la profondità in quel punto del Tevere ha reso difficili i soccorsi che si sono comunque conclusi con il recupero del corpo. La donna, in stato d'incoscienza, era in serio pericolo di vita ed è stata trasportata in codice rosso all'Umberto I. La madre ha scritto una lettera di ringraziamento al Questore e agli agenti per aver salvato la vita della figlia.