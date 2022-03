Donna incinta terrorizza e ruba l'auto a un'anziana: l'80enne sventa la truffa

Anziana di 80 anni sventa una truffa ai suoi danni chiamando il 112 e facendo arrestare una coppia formata da un uomo di 52 anni e da una donna incinta che in un parcheggio le avevano rubato la macchina.

Mercoledì 23 marzo un'anziana di 80 anni è stata avvicinata da una donna incinta nel parcheggio di scambio di Monte Mario. La donna, fingendosi disoccupata e disperata, le ha promesso di guardarle la macchina in cambio di soldi. La donna, con un complice 52enne, le ha rubato in realtà l'automobile e, una volta tornata l'anziana, le aveva chiesto il riscatto.

Le rubano l'auto e le chiedono il riscatto

La giovane aveva detto all'anziana che il marito conosceva i ladri ma, per riavere la sua vettura, doveva consegnare loro 500 euro. A quel punto l'80enne ha finto di chiamare i nipoti per riavere i soldi, ma in realtà ha chiamato il 112.

Poliziotti si fingono parenti dell'anziana

Grazie alla segnalazione da parte della locale Sala operativa, gli agenti della Polizia del distretto Primavalle giunti immediatamente sul posto in abiti civili hanno individuato la vittima, agitata e disorientata, la quale gli ha indicato i due soggetti in attesa del denaro. Quando i poliziotti si sono avvicinati, i due, convinti di parlare con i parenti dell’anziana signora, gli hanno chiesto il denaro in cambio della autovettura, ma sono stati immediatamente bloccati.

Fermata la coppia di truffatori

Accompagnati negli uffici di polizia, un 52enne ed una 35enne, entrambi italiani, sono risultati avere vari precedenti di polizia, anche specifici, commessi sempre in coppia.

Per l’uomo, dopo la convalida dell’arresto, è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre, per la donna, in stato di gravidanza, è stato disposto l’obbligo di firma.