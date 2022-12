Donna investita da un treno nel reatino. Disagi alla circolazione ferroviaria

Una donna è morta venendo investita da un treno nella provincia di Rieti. L'incidente è avvenuto nella stazione di Fara Sabina-Montelibetti tra le 9 e 10. L'incidente ha causato disagi alla circolazione ferroviaria della zona.

Non sono ancora chiari i motivi per cui la donna, una 34enne, si trovasse sui binari al momento del passaggio del treno. A colpirla è stato un regionale veloce in transito nella stazione, partito da Roma poco dopo le 9 e diretto a Firenze. L'impatto con il treno è stato fatale per la donna, che è morta sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il personale della Procura di Rieti. Sono intervenuti anche i sanitari del 118 che però non hanno potuto far altro che constatare la morte della donna. Il conducente del treno è stato colto da malore ed è stato trasportato in ospedale per degli accertamenti.

Disagi alla circolazione ferroviaria

L'incidente ha causato gravi disagi alla circolazione ferroviaria. Inizialmente, per consentire gli accertamenti giudiziari sono state sospese tutte le corse. Il treno che ha investito la donna rimane nella stazione per le analisi degli inquirenti. I passeggeri sono stati fatti scendere e per loro sono state messe a disposizione dei bus navette sostitutivi.

Poi dopo circa un'ora è stata rimessa in funzione la ferrovia, permettendo però il passaggio su un unico binario, con senso unico alternato tra Fara Sabina e Monterotondo. “I treni Regionali – si legge in un comunicato sul sito di Trenitalia - possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti e subire limitazioni di percorso”.