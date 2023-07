Dopo l'emergenza caldo il rischio incendi: rogo pauroso a Roma sulla Pontina

Dopo l'emergenza caldo ora inizia un problema storico per Roma nei mesi estivi: l'allarme per i roghi. UN Vasto incendio di sterpaglie lungo la via Pontina all'altezza di Castel Romano, a sud della Capitale, ha distrutto ettari di macchia mediterranea.

Dopo pranzo le fiamme

Il fatto è avvenuto intorno alle ore 15. Il rogo, a causa del vento, è giunto a ridosso di entrambi i lati della strada e ha completamente bruciato un furgone adibito alla vendita di generi alimentari e un'auto. Non ci sono feriti. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, il personale della polizia stradale e locale e due elicotteri della Regione Lazio. I forti disagi legati al fumo denso hanno portato a chiudere il transito in entrambi i sensi di marcia.

Nel resto della città

Ma durante la giornata si sono verificati diversi incendi in città. Ben 25 gli interventi dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme dalle tante sterpaglie incolte in città. Da segnalare un maxirogo sulla via Ardeatina e uno a ridosso del parco dell'Appia Antica.