Doppia fila, arriva l'app che ti salva dai vigili e dalla multa. È legale?

Doppia fila a Roma, arriva l'app che salva i furbetti della sosta selvaggia dalle grinfie dei vigili e dalle multe salate. Il tutto possibile con la versione 2.0 del classico biglietto “torno subito”, un foglietto con un qr code grazie al quale gli automobilisti potranno scambiarsi avvisi sul cellulare quando servirà spostare l'auto. Ed è tutto legale.

L'app in questione si chiama Twitcar ed disponibile su tutti gli store digitali. Usufruire del servizio “anti-vigili” è semplicissimo. Basterà scaricare l'app sul proprio smartphone e registrarsi inserendo email e numero di telefono. A questo punto si potrà stampare questa speciale etichetta con il proprio qr code da posizionare sul cruscotto dell’auto. E così, 1uando un altro utente si troverà bloccato dalla vostra auto, tramite l’app potrà inquadrare il qr code e mandarvi una serie di segnalazioni che sostituiscono l'assordante suono del clacson.

Ma l'app non è stata creata solamente per evitare le multe della sosta selvaggia. Twitcar, si legge sul sito, è un servizio che avvisa un conducente di tornare con urgenza al proprio veicolo per motivi di “emergenza o sicurezza”: pompieri, ambulanze, forze dell'ordine, bimbo a bordo dimenticato, cane o gatto dimenticato in auto, albero/ramo pericolante, calamità naturale, vandalismo, tentativo di furto, finestrino aperto, fari accesi, divieti di sosta estemporanei per manifestazioni o lavori stradali.

Ovviamente l'app rischia di normalizzare la sosta in doppia fila che è, per legge, è illegale. Per questo, sempre sul sito di Twitcar, capeggia enorme l'avviso: “ATTENZIONE: L’uso di Twitcar non autorizza né sostiene la sosta in aree non consentite dalla legge. Twitcar non evita sanzioni o rimozioni dei veicoli. Twitcar deve essere usata in modo responsabile e civico”.