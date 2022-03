Dramma a San Lorenzo: 17enne perde la vita giocando a basket

M.K. sono le iniziali del nome dell'adolescente che ha perso la vita sabato 12 marzo, durante una partita di basket in un campetto pubblico vicino alla Tangenziale.

Durante il gioco, improvvisamente il ragazzo si è accasciato a terra in evidente stato di malessere. I presenti hanno cercato di soccorrerlo ma senza fortuna e quando l'ambulanza è arrivata, al Playground di largo Settimio Passamonti per M.K. non c'era già più niente da fare.

Lo staff del 118 ha potuto solo prendere atto del dramma, insieme ai compagni di gioco. Non è ancora chiaro se M.K. soffrisse di qualche patologia o se si sia trattato di un caso isolato; certo è che il malore è stato fulminante.

Del ragazzo si sa che era sportivo, che si era appassionato alla pallacanestro da poco e che avrebbe compiuto 18 anni quest'anno.