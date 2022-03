Dramma al lago di Bracciano, istruttore di sub muore durante un'immersione

Un istruttore di sub muore al lago di Bracciano davanti al suo allievo. In corso le indagini per scoprire la causa della morte.

Un istruttore di sub di 48 anni di Civitavecchia è morto, intorno alle 12 di lunedì 14 marzo, al lago di Bracciano dopo aver svolto una immersione. L'esperto sommozzatore si era recato al largo con un suo allievo ma nel corso dell'immersione qualcosa deve essere andato storto.

Inutili i soccorsi

L'uomo è tornato infatti in superficie privo di sensi. A quel punto è stato trascinato a riva, sulle sponde di Trevignano, dal suo allievo che ha chiamato, invano, i soccorsi. Il personale del 118 non ha potuto fare altro se non constatare il decesso.

Il corpo verrà sottoposto ad autopsia

Il corpo dell'uomo verrà sottoposto ad autopsia, mentre le attrezzature utilizzate dai due sub sono state affidate a un perito che cercherà di ricostruire i movimenti svolti dai due sub sott'acqua.