Dramma in via Veneto: a Roma operaio muore schiacciato da un macchinario

Ancora un morto sul lavoro: è accaduto al mattino in via Veneto alle 9 circa. Un operaio di una ditta impegnata in lavori di ristrutturazione all'interno di un palazzo di via Ludovisi è rimasto schiacciato da un macchinario.

Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto hanno potuto solo constatare la morte per schiacchiamento. A dare l'allarme sono stati i colleghi che erano sul cantiere. Sul luogo dell'ennesima morte bianca i Carabinieri della stazione Veneto e i militari della Compagnia Roma Centro che hanno effettuato i primi rilievi per ricostruire la dinamica della caduta del macchinario.

Sentiti anche i responsabili del cantiere per valutare il rispetto delle norme di sicurezza.