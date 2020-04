Droga, a San Pietro filippino spacciava shaboo: arrestato dai carabinieri

A San Pietro a spacciare shaboo, la “droga dei pazzi”: i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno arrestato un 46enne, originario delle Filippine ma residente a nella Capitale, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari avevano notato il 46enne aggirarsi con fare sospetto in via della Stazione di San Pietro e quando lo hanno fermato per un controllo, nelle sue tasche hanno trovato alcuni involucri contenenti 4 g di shaboo.

In una stanza di uno stabile, poco distante, di cui il 46enne aveva la disponibilità, in un suo zaino, i militari hanno rinvenuto bilancini di precisione, materiale per il confezionamento in dosi e denaro contante, ritenuto provento dello spaccio. Nello stesso luogo i Carabinieri hanno trovato un 51enne romano che aveva acquistato poco prima una dose di shaboo, segnalato al Prefetto, e due cittadini delle Filippine, un 53enne senza fissa dimora e una 30enne con precedenti, trovati in possesso di altre dosi di shaboo ed entrambi denunciati.

L’arrestato è stato accompagnato presso la sua reale abitazione, in via della Cava Aurelia, dove è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.