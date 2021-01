Droga, arrestata coppia stupefacente: 1kg e mezzo di "fumo" sotto le lenzuola

Avevano 1kg di droga sotto le lenzuola. I Carabinieri della Stazione di Tivoli a seguito di uno specifico servizio finalizzato al contrasto della produzione e dello spaccio di droga, hanno arrestato una coppia "stupefacente" di coniugi italiani.

I Carabinieri, dopo un attento servizio di osservazione, insospettiti dal continuo via vai di giovani dall’abitazione dei due, hanno deciso di far scattare un blitz alle prime luci dell’alba. Una volta entrati all’interno della villetta abitata dai due quarantenni, i Carabinieri hanno subito avuto conferma dei loro sospetti; bilancini di precisione, liste di clienti ma soprattutto un chilo e mezzo tra hashish e marijuana rinvenuti sotto le lenzuola della loro camera da letto. Per loro sono scattate le manette, mentre lo stupefacente è stato sequestrato in attesa di essere distrutto.