Droga, Fabiola Moretti, ex banda della Magliana e signora Abbruciati arrestata

C'è anche Fabiola Moretti, ex della Banda della Magliana e compagna di Danilo Abbruciati fra le 21 persone arrestate dai carabinieri della compagnia di Pomezia nel corso di un'operazione che ha portato in carcere 18 persone.

Per Moretti è stata disposta la custodia cautelare in carcere con l'accusa di traffico di droga: secondo il gip, la donna ''si prodiga per recuperare forniture di stupefacenti a vantaggio proprio e di entrambe le associazioni. Moretti ''è leader del suo gruppo familiare e vive del narcotraffico del quale fa professione''. In particolare la donna viaggiava da Roma a Napoli in più di una circostanza per comprare la cocaina.