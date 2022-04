Droga in uno stabile Ater in zona Labaro: sgomberata la piazza di spaccio

Dopo una lunga e complessa indagine ordinata dalla Procura della Repubblica, 16 indiziati per detenzione e spaccio di droga, che usavano come piazza di spaccio l’androne di uno stabile dell’Ater in zona Labaro sono stati arrestati.

Gli investigatori del commissariato Flaminio Nuovo, insieme ai colleghi del Distretto di PS Ponte Milvio e con l’ausilio degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, di unità cinofila e con l’impiego di un elicottero della Polizia di Stato, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale di Roma nei confronti di 16 persone, tutte indiziate in modo grave per detenzione e spaccio di cocaina, marijuana e hashish.

Come “ufficio”, gli spacciatori utilizzavano l’ingresso dell’androne di uno stabile di proprietà dell’Ater in un quartiere popolare.

Non un'unica banda ma 3 gruppi distinti che operavano separatamente, ma nella stessa zona: nel corso delle indagini partite nel 2020, 10 persone sono state colte in flagranza di reato e altre 20 sono state segnalate alla Prefettura per uso di stupefacenti; complessivamente sono stati sequestrati circa 3 kg di droga tra hashish, marijuana e cocaina.

Gli acquirenti erano numerosi e tra loro c’erano anche dei minorenni, come sembra emergere dall’indagine che è stata condotta principalmente attrasverso pedinamenti e riprese.

Nello specifico - per quanto il procedimento sia ancora in fase preliminare e non c’è sentenza di colpevolezza - 6 degli indagati sono stati colpiti da ordinanza di custodia cautelare in carcere, 4 agli arresti domiciliari e 6 sottoposti all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.