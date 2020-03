Roma

Mercoledì, 11 marzo 2020 - 10:20:00 Droga Roma, far west Tor Bella Monaca: inseguimenti e spari nella notte Una jeep non si ferma all'alto della Polizia e scatta l'inseguimento. Gli uomini in fuga sparano in aria

Il Coronavirus non ferma gli spacciatori di Tor Bella Monaca. Spari durante un inseguimento ieri sera alla periferia di Roma. È accaduto in via dell'Archeologia, a Tor Bella Monaca, dove una jeep non si è fermata all'alt della Polizia. A quel punto è scattato l'inseguimento anche per le campagne della zona. Secondo quanto si è appreso, gli uomini in fuga hanno esploso alcuni colpi di pistola. Nessuno è rimasto ferito. L'auto è stata abbandonata su via del Torraccio. Sono in corso accertamenti.