Drone in volo su piazza di Spagna, nei guai un turista austriaco: denunciato

Drone in volo su piazza di Spagna, nei guai un turista austriaco: l'uomo è stato denunciato per aver violato il divieto di sorvolo in vigore sulla Capitale ed il quadricottero è stato posto sotto sequestro.

Giovedì pomeriggio infatti in piazza di Spagna una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale, durante il quotidiano servizio di controllo della piazza, è intervenuta per un drone che sorvolava la scalinata di Trinità dei Monti. Gli agenti del I Gruppo Centro “ex Trevi” hanno individuato il responsabile, un turista di nazionalità austriaca di 29 anni. Accompagnato presso gli uffici del Comando di via della Greca, è scattata la denuncia nei confronti dell'uomo.