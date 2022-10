Due auto si schiantano contro gli alberi: morti un 20enne e un uomo di 51 anni

Due morti per incidenti stradali: gli schianti sono avvenuti in via di Tor Bella Monaca e in via di Vigna Murata.

Gli impatti contro gli alberi hanno ucciso un ragazzo di 20 anni nella periferia, in via di Tor Bella Monaca all’altezza di via Aspertini, in cui il conducentedel veicolo è rimasto invece ferito e trasportato in ospedale dal personale del 118 in codice rosso. Morto anche un 51enne che su via di Vigna Murata, all’altezza del civico 318, dopo aver perso il controllo del mezzo è finito anche lui contro un albero.

