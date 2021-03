Due balordi lo rapinano mentre butta la spazzatura. Uno dei due già in manette

Rapinato in strada da due balordi mentre butta la spazzatura, la Polizia arresta poco dopo uno dei due malviventi.

E’ successo intorno all’una della scorsa notte in zona Quadraro. L’uomo era in prossimità di un cassonetto dei rifiuti ed è stato aggredito da due persone, una delle quali, dopo averlo colpito, gli ha rubato il portafoglio. Il malcapitato, riuscito a fuggire, ha attirato l’attenzione di una volante del V Distretto Prenestino che stava transitando in quel momento in via Muzio Oddi.

Su indicazione della vittima, i poliziotti sono riusciti a fermare uno dei due malviventi che nella circostanza, dopo aver gettato a terra il portafoglio, ha iniziato a colpirli. Bloccato, è stato identificato per D.R.F., romano di 29 anni, con precedenti di polizia. Perquisito, è stato trovato in possesso di un coltello a lama fissa seghettata. Accompagnato negli uffici di polizia, il 29enne è stato arrestato per tentata rapina aggravata in concorso e denunciato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale nonché per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Proseguono le indagini per rintracciare il complice riuscito a fuggire.