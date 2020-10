Due colpi al petto: gravissimo un pregiudicato ferito ad Acilia. E' far west

Due colpi, uno al petto e una al fianco: è nuovo far west ad Acilia dove un pregiudicato di 44 anni è stato ferito intorno alle 19:15 di giovedì sera. A sparare un uomo a bordo di uno scooter con un complice, poi fuggiti.

L'episodio è avvenuto in via Giovanni Franzoni. Secondo quanto si è appreso, il pregiudicato vittima dell'agguato sarebbe stato ferito al petto e ad un fianco. L'uomo attualmente è ricoverato in prognosi riservata nell'ospedale San Camillo ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto i carabinieri della stazione di Acilia e i colleghi del Nucleo Investigativo di Ostia per i rilievi del caso.