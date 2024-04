Due morti in strada in meno di 24 ore: dopo Porta Portese, oggi a Labicano

Due uomini sono morti in strada a Roma, tra domenica 28 aprile e oggi, a causa di malori ed in entrambi i casi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.

Questa mattina, lunedì 29 aprile, poco dopo le 10, una pattuglia del I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale in zona dell’Esquilino, per un uomo accasciato a terra.

I soccorsi

Subito i Vigili sono intervenuti in via Labicana, all’altezza del civico 49, per uomo disteso a terra in prossimità dello spartitraffico che delimita la carreggiata laterale da quella centrale. Insieme agli agenti sono accorsi gli operatori del 118, ma per il cittadino, di nazionalità americana di 77 anni, nonostante i tentativi di rianimazione, non c'è stato nulla da fare ed è deceduto a seguito di malore. L’uomo era in vacanza nella Capitale con alcuni familiari, che in quel momento si trovavano con lui.

Domenica a Porta Portese

Pattuglie della polizia locale del gruppo XII Monteverde presso il mercato di Porta Portese, sono intervenute ieri mattina intorno alle ore 10:30, all’altezza di via Ippolito Nievo, per un uomo, italiano di 74 anni, che si è improvvisamente accasciato a terra, presumibilmente a seguito di un malore. Nonostante l’intervento di personale medico ed i tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare ed è deceduto. Gli agenti hanno provveduto a delimitare l’area, per il tempo necessario, al fine di consentire le operazioni dei sanitari, oltre ad attivare le procedure del caso per l’identificazione della vittima ed il rintraccio dei familiari.