Dybala in gol col video del capolavoro: 5 milioni di visualizzazioni in 10 ore

Il gol capolavoro e il video su TikTok con Dybala che se lo rivede: 5 milioni di visualizzazioni in 10 ore, è record.

Paulo Dybala continua a dominare il social network cinese e questa volta si riconferma “bomber digitale” direttamente dal suo profilo personale. Rigustandosi dal divano di casa la rete del pareggio contro l'Inter di sabato scorso, chiama in causa Khaby Lame e commenta il gol con l'ormai famosissimo marchio di fabbrica dell'influencer da 150 milioni di followers.

“È così che si fa”, e TikTok impazzisce

Già re della strategia comunicazione dell'AS Roma, Paulo Dybala registra un altro record su TikTok raccogliendo 5 milioni di visualizzazioni in dieci ore dal suo profilo personale, dove solo il primo video di lancio del profilo aveva superato il milione “fermandosi” a 3,3 milioni di views. Dopo il gol capolavoro contro l'Inter che ha pareggiato i conti a San Siro per poi completare la rimonta con il colpo di testa di Smalling, Paulo Dybala si mostra su TikTok per rivederlo sul divano di casa insieme ai tifosi, taggando l'influencer dei record Khaby Lame e commentando la sua rete col famosissimo gesto di Lame, mani aperte e l'ovvietà in faccia: “È facile, è così che si fa”.

I numeri in campo e non solo

Oltre all'exploit dal suo profilo personale, la Joya sfiora il mezzo milione di visualizzazioni anche dal profilo dell'AS Roma, che in 18 ore raggiunge quota 431,7 mila views con il TikTok del sinistro al volo di San Siro, capitalizzando in totale più di 807 mila mi piace. Ha un sapore di sfida poi il tag a Khaby Lame, con l'influencer che è impegnato con la rivale Juventus sul social cinese, e che si vede ribaltare il gesto che lo ha reso famoso proprio dal numero 21 giallorosso. Nell'era del digitale e con l'arrivo di TikTok, dove le squadre della Serie A sono sbarcate da poco, la sfida è quindi aperta a 360 gradi e non solo in campo: oltre ai goal e ai punti in classifica, ci si batte ormai anche sui social in quello che è ormai a tutti goi effetti un campionato digitale parallelo e che sembra aver trovato già i suoi capocannonieri e se ci fosse un pallone d'oro per i social, Paulo Dybala sarebbe sicuramente tra i primi candidati.