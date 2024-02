E' morto Luis Molteni: il caratterista dei film di Carlo Verdone e Don Matteo

E' morto a Roma a 73 anni Luis Molteni, l'attore spalla e caratterista nei film di Carlo Verdone. Era considerato il Danny DeVito italiano. Aveva esordito sul grande schermo con Maurizio Nichetti. È presente in un film in questi giorni nelle sale, "Romeo è Giulietta" di Giovanni Veronesi.

L'attore aveva lavorato con Carlo Verdone in Viaggi di Nozze. Aveva interpretato Alceo De Vitis, neurochirurgo di Bologna, amico di Raniero Cotti Borroni, che visita Fosca dopo lo svenimento in treno, decidendo di farla sottoporre a una Tac. Poi, sempre con Verdone ebbe una parte anche in Perdiamoci di Vista,

Danny DeVito italiano

Dagli amici dell'ambiente cinematografico era definito il 'Danny DeVito italiano', per un aspetto molto simile a quello dell'attore statunitense. Luis Molteni aveva esordito al cinema con il regista Maurizio Nichetti con un piccolo ruolo in "Ho fatto splash" (1980), con cui tornò a recitare in "Domani si balla!" (1983), "Ladri di saponette" (1989), "Palla di neve" (1995) e "Luna e l'altra" (1996). La sua filmografia comprende 118 titoli, alternando ruoli da co-protagonista a semplici cameo. Tra i film in cui ha recitato: 'Nero' (1992) di Giancarlo Soldi, 'Perdiamoci di vista' (1994) e 'Viaggi di nozze' (1995) di Carlo Verdone, "Pinocchio" di Roberto Benigni, dove ha interpretato l'Omino di burro, "Tutti all'attacco" di Lorenzo Vignolo (2005), 'Miacarabefana.it' (2009) di Lodovico Gasparini e il suo seguito "S.O.S. Befana" (2011) di Francesco Vicario.

Ruoli nel piccolo schermo

In tv Molteni è apparso in episodi di "Distretto di Polizia 2", "Elisa di Rivombrosa", "Don Matteo", "Crimini", “Il commissario Manara", "L'ispettore Coliandro" e "Un medico in famiglia 8".