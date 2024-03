E' strage di pedoni: due morti in 24 ore: runner travolto a villa Borghese

Travolto da un suv mentre usciva da uno dei cancelli di Villa Borghese. Un runner, un 37enne italiano per cui non c'è stato nulla da fare. La tragedia stradale ieri sera in via Pinciana, zona Parioli-Salario.

Risultato ubriaco alla guida l'automobilista è stato denunciato.

Runner ucciso

La tragedia stradale è avvenuta intorno alle 21:30 del 19 marzo in prossimità del civico 33 di via Pinciana. Qui il runner è stato travolto da una Bmw I4 che da via Pinciana era diretta a piazzale Brasile. Travolto dal suv, il corridore è deceduto sul colpo prima di poter essere trasportato in ospedale. Sul posto le pattuglie del II gruppo Parioli della polizia locale di Roma Capitale hanno cominciato i primi accertamenti al fine di ricostruire la dinamica dell'investimento. Senza documenti con sé al momento della tragedia, il runner è stato poi identificato in un uomo di 37 anni.

Ubriaco alla guida

Accompagnato in ospedale per essere sottoposto ai test di rito su alcol e droga il 26ene romeno che si trovava alla guida della vettura è risultato ubriaco. Denunciato la sua posizione è ora al vaglio della magistratura.

Due morti in 24 ore

Una tragedia stradale che segue di 24 ore un altro investimento, sempre con esito mortale. A perdere la vita dopo il trasporto d'urgenza in ospedale Maurizio Marchetti. Travolto da un camion mentre attraversava sulle strisce pedonali all'altezza del santuario del Divino Amore, sulla via Ardeatina, il 63enne è deceduto dopo essere stato trasportato in eliambulanza all'ospedale San Camillo. Martedì la tragedia di Villa Borghese. Un bollettino di guerra, che porta a otto il numero dei pedoni morti a Roma dall'inizio di questo 2024.