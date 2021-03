E' morto Fontanella, il sindaco di Amatrice. Aveva 71 anni

È morto oggi Antonio Fontanella, sindaco di Amatrice succeduto a Sergio Pirozzi. A giugno avrebbe compiuto 71 anni e nei giorni scorsi era stato colpito da un malore a causa del quale era stato trasferito in elicottero a Roma, per essere ricoverato in gravi condizioni in Terapia Intensiva.

Fontanella era impegnato dall'elezione (nel 2019 con la Lista Ricostruiamo insieme) nel complicata compito di ricostruzione della città rasa al suolo dal terremoto del 2016. Lascia la moglie e due figli. Lutto nella comunità amatriciana. Il consigliere regionale ed ex sindaco di Amatrice Pirozzi commenta: “Sono davvero afflitto dalla notizia della morte di Antonio. Abbiamo condiviso un percorso, iniziato facendo da suo vice nel 1995. Ora si era rimesso in gioco in un momento particolare per il nostro paese. Un pensiero alla famiglia, la moglie e ai due figli".